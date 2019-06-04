Скандал в ПЦУ: ученый объяснил, почему Филарет не сможет стать главным

Общество

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая вошла в состав новой автокефальной церкви Украины, Филарет не сможет больше обрести церковную власть. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил доктор философских наук, профессор, известный религиовед и публицист Александр Саган.

По его словам, есть церковные каноны, которые все четко регламентируют. Это также понимает и сам Филарет, который все еще пытается сгруппировать вокруг себя как можно больше епископов и заявляет о своем патриаршем сане.

Саган отметил, что в канонах и даже церковной практике нет звания «почетный патриарх», которое стали употреблять по отношению к Филарету. В истории православия было много примеров, когда патриархи уходили в отставку или были отстранены от престола. Они оставались действующими митрополитами или общественными деятелями, но никогда за ними не сохранялся титул «патриарх» или «почетный патриарх». В биографии просто указывалось — в таких-то годах был патриархом.

Религиовед отметил, что словосочетание «почетный патриарх» первым употребил архиепископ Евстратий (Зоря), когда комментировал решение Синода от 5 февраля. И теперь этот титул многие применяют к Филарету.

Что же касается амбиций Филарета по поводу главенства в ПЦУ и якобы договоренностей с митрополитом Епифанием, то Саган считает, что они надуманы.

«Не может быть, что глава церкви занимается внешними делами, а кто-то руководством церковью. Это уже не православная церковь. После того, как был интронизирован предстоятель, все остальные иерархи становятся его подчиненными», — отмечает профессор.

По его мнению, в этом проблема сослужения бывшего патриарха Филарета и митрополита Епифания. Филарет требует первенства на таком сослужении, считая себя «патриархом».

«Согласно канонам, первенство (возглавление службы) должно быть за предстоятелем», — уточнил Саган, добавив, что на именины к Епифанию 25 мая митрополит Филарет «просто зашел» в Михайловский собор, но не сослужил.

Напомним, ранее бывший патриарх Филарет отказался выполнять некоторые условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом украинской церкви 6 января.

Как писали «ФАКТЫ», бывший патриарх Филарет обвинил предстоятеля ПЦУ Епифания в нарушении православной традиции и канонов.

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