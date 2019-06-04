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- 15:00 В Ровно корь унесла жизнь трехмесячного ребенка
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В Ровно корь унесла жизнь трехмесячного ребенка
В Ровно от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Минздрава.
«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.
Диагноз корь был подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях ГУ «Ровенский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины».
По данным лабцентра, в течение прошлой недели заболели корью 74 жителя Ровенской области, среди них 60 детей. Госпитализированы 25 больных, из которых 14 детей.
«На протяжении недели больше всего больных зарегистрировано в г. Ровно (16 больных) и в Березнивском (17) и Дубенском (20) районах», — говорится в сообщении лабцентра.
Как писали «ФАКТЫ», ранее во Львове умер двухлетний мальчик, не вакцинированный против опасного заболевания. Мальчик заразился корью от матери. На фоне инфекционного заболевания у ребенка развились пневмония, гепатит, миокардит, поражение центральной нервной системы, энцефалит.
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