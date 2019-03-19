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- 21:45 Во Львове корь унесла жизнь двухлетнего ребенка
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Во Львове корь унесла жизнь двухлетнего ребенка
В Украине новый случай летального исхода от осложнений кори. После смерти девятилетней девочки в Ровно трагедия случилась во Львове. Там умер двухлетний мальчик, не вакцинированный против опасного заболевания.
Мальчик заразился корью от матери. На фоне инфекционного заболевания у ребенка развились пневмония, гепатит, миокардит, поражение центральной нервной системы, энцефалит. Малыша поместили в реанимационное отделение, но помочь ребенку врачи уже не могли: была нарушена жизнедеятельность мозга.
В той же больнице лежал и старший брат заболевшего мальчика, но этот ребенок перенес заболевание без последствий и 18 марта был выписан домой, сообщает Укринформ.
В Центре общественного здоровья Минздрава еще раз напомнили, что специфического лечения от кори не существует. Предотвратить заболевание можно только прививкой.
Львовская область после ряда чрезвычайных мер больше не лидер по числу заболевших корью. Кампанией по иммунизации были охвачены школьники Львовщины. Были вакцинированы 26 тысяч детей, сейчас уровень иммунизации школьников составляет 90%.
«ФАКТЫ» собрали рекомендации специалистов о том, что делать, если вакцина против кори не сработала или ребенок по каким-то причинам пропустил приввику.
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