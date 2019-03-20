Жертвой кори в Украине стала роженица

Происшествия

В Сумах умерла больная корью женщина, которая неделю назад родила ребенка. Точную причину смерти выяснят эксперты. Ранее сообщалось, что во Львове умер заразившийся корью от мамы двухлетний мальчик, который не был вакцинирован.

Как сообщает СТС, об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко. По его словам, результаты экспертизы станут известны в четверг, 21 марта. Также сообщается, что у новорожденного пока что корь не диагностировали, но риск передачи вируса от мамы ребенку остается. Об умершей известно, что ей было 24 года, она из ромов. Заболевание корью у нее осложнялось пневмонией. Кстати, несколько ее родственников, в том числе и маленькие дети, также болели корью.

Тем временем перинатальный центр в Сумах временно, до 5 апреля, приостановил прием рожениц и беременных — их будут направлять в другое медучреждение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина стала лидером среди стран с наивысшим уровнем заболеваемостью корью. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в Украине было зафиксировано 35 120 случаев кори, а в 2017 году — 5 тысяч.



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