Житейские истории

— Мы с женой Анной в первый раз взяли сына Дениса в путешествие по Украине, когда ему было два месяца от роду, — говорит предприниматель и путешественник из Киева Артем Чепурной. — А осенью прошлого года проехали с Денисом вокруг земного шара. На момент старта кругосветки ему был год и три месяца. Обогнули Землю за 52 дня. Не планировали с Аней делать эту историю объектом всеобщего внимания, но друзья нас убедили поделиться с другими родителями опытом путешествия с маленьким ребенком. Ну и поинтересоваться, совершал ли кто-либо из украинцев до нас кругосветку с малышом столь нежного возраста? Недавно мы обратились с этим вопросом в Национальный реестр рекордов Украины. В результате в мае 2019 года Денис официально был зарегистрирован как самый младший украинец, совершивший кругосветное путешествие, — в полтора года. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о супругах Владимире Муляре и Ярине Квитке, которые начали велосипедное путешествие вокруг земного шара вдвоем, а закончили — с сыном Марком: «Рассчитывали, что наш сын родится в Аргентине, но он появился на свет раньше срока в Австралии».

«Наша дорожная аптечка весила три килограмма»

— Как старшее поколение вашей семьи отреагировало, когда вы объявили, что собрались с малышом в кругосветку?

— Родители были не в восторге от нашего с женой решения. Мы спорить с ними не стали, заявили, что берем Дениса с собой — и все тут.

— Для поездки с маленьким ребенком маршрут планировали особым образом?

— Конечно. Проложили его по странам, для поездок в которые не нужно делать прививки, где приемлемый климат и нет каких-либо особых опасностей для иностранцев. По этим и некоторым другим причинам не включили в нашу кругосветку Африку и Южную Америку. Маршрут проложили через Европу, США, Японию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Ключевым критерием выбора даты старта была погода. Мы изучили статистику погоды в странах, где запланировали побывать, и остановились на сентябре-октябре. Забегая вперед, скажу, что мы не ошиблись: за 52 дня, за которые мы обогнули земной шар, дождь в местах нашего пребывания шел только дважды. Средняя температура на маршруте за этот период составила 25 градусов — как раз то, что нужно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. К слову, для этого маршрута кругосветки есть еще один благоприятный период в плане погоды — с марта по май.

Из-за маленького Дениса Артем и Аня выбрали маршрут, пролегающий через безопасные страны с приемлемым климатом. В Японии

— Брали с собой набор лекарств для ребенка?

— Безусловно. Ведь за рубежом, в отличие от Украины, многие медикаменты не купишь без рецепта. К тому же за границей номенклатура лекарств не такая, как у нас. Поэтому необходимые таблетки и микстуры везли с собой. Что именно нужно брать, мы уже знали, ведь кругосветка была не первым нашим путешествием с Денисом — до этого мы ездили с ним по Украине (ранее «ФАКТЫ» публиковали советы медиков, что должно быть в аптечке родителей, которые отправляются с ребенком на отдых за рубеж. — Авт.). Жена консультировалась с нашим педиатром по поводу набора лекарств. Важный момент: мы договорись с врачом, что в случае необходимости будем с ней связываться, чтобы получить консультацию. К счастью, ее помощь не понадобилась.

Так вот, дорожная аптечка получилась увесистой — около трех килограммов. Слава Богу, Денису лекарства не потребовались. Ребенок все путешествие нас только радовал: был энергичен, очень любознателен. А из лекарств для взрослых несколько раз были востребованы средство от головной боли и панкреатин для улучшения пищеварения.

И вот еще что. Когда путешествуете с детьми, обязательно покупайте классную страховку — чтобы за рубежом не возникало финансовых проблем с местными медиками, если к ним придется обратиться по поводу здоровья ребенка.

— Много вещей взяли в дорогу для малыша?

— Примерно вдвое больше, чем для взрослых.

В контактном зоопарке в Таиланде

— Как ваш сын переносил авиаперелеты?

— Легче, чем мы с Аней. Складывалось впечатление, что многочасовое пребывание на борту самолета его не напрягало. Оказалось, что летать вместе с Денисом гораздо легче, чем без него. Длительные (по пять-шесть часов) перелеты вдвоем выматывали нас с Аней. А с сыном даже в самом продолжительном в нашей кругосветке полете (11 с половиной часов) время пролетело почти незаметно: часов шесть Денис бегал по салону, перезнакомился чуть ли не со всеми пассажирами. Некоторое время заняли два приема пищи. Мы еще поспали часика полтора. Смотрим, а самолет уже идет на посадку.

— Когда прилетали в ту или иную страну, брали напрокат автомобиль?

— Да, причем обязательно с детским креслом. Многие люди думают, что с таким маленьким ребенком, как Денис, в путешествии мало что доступно: мол, не поедешь осматривать достопримечательности, не побываешь во многих местах, которые хотелось бы посетить. Мы своим примером разрушаем такого рода стереотипы. Конечно, с полуторагодовалым сыном не прокатишься на американских горках и не пойдешь на штурм горы. Но все же многое остается доступным. Так, в Соединенных Штатах мы побывали в шести или в семи (мы даже со счету сбились) национальных парках, прошли по Гранд-Каньону 15 километров пешком (далеко не всем взрослым такое под силу). Понятно, что все это расстояние малыш не мог преодолеть на своих двоих — примерно 30 процентов пути проехал в коляске (она очень легкая, складная), еще столько же — на руках у родителей. Ну и примерно треть расстояния протопал ножками.

Малыш Денис с маминых рук взирает на знаменитые холмы Голливуда в США

— Кстати, в США мы пробыли дольше всего — две недели, — продолжает Артем. — Провели несколько дней в Нью-Йорке, затем перелетели в Лос-Анджелес. Арендовали там машину и объездили три штата, посещая национальные парки.

В Бангкоке мы заказали у местного гида одну из экскурсий, в которые обычно не водят европейских туристов. Часов 13 он показывал нам непарадный Бангкок. Денис выдержал этот поход на отлично.

Стоить отметить, что Аня в этой кругосветке научилась кататься на доске для серфинга. Мы оба попробовали, что такое настоящий тайский массаж.

— Как решали вопрос с дневным сном Дениса?

— Подгадывали, когда это было возможно, чтобы время дневного сна приходилось на наши переезды с места на место на автомобиле — сыну нравится спать в машине. В коляске он тоже хорошо спит.

«Ради сына взяли с собой мини-пароварку»

— Детское питание покупали в дороге?

— Многое сами готовили. Кстати, хочу отметить, что в Украине широчайший ассортимент еды, одежды для детей, памперсов. Причем мест, где это можно приобрести, уйма. А вот за границей не так. Скажем, памперсов-трусиков в США в продаже почему-то нет, хотя это весьма удобная вещь. В Японии вы не найдете детское питание из овощей с мясом. Подобных примеров могу привести еще много. Мы с женой изучили особенности рынков детских товаров в странах, в которых запланировали побывать. Чтобы в кругосветке не возникало проблем с питанием Дениса, взяли с собой мини-пароварку.

На завтрак готовили сыну каши (везли довольно большой их запас из Украины, чтобы не тратить время на поиски в дороге). Обед ему варили утром из купленных на месте овощей и мяса. На ужин у Дениса частично было грудное кормление. Ну и еще приучали к блюдам местной кухни. Например, в Японии сын получал на полдник рис.

Артем Чепурной: «Прежде мы с Аней посетили не один десяток стран. Ни в одном из этих путешествий так много не общались с незнакомыми людьми, как в минувшей кругосветке. Маленький ребенок у всех вызывает положительные эмоции, желание улыбнуться, заговорить с ним»

— Не возникало проблем со съемом номера в гостинице или в кемпинге с полуторагодовалым ребенком?

— Знаю, что есть отдельные сервисы по сдаче жилья, которые просят не обращаться к ним родителей с очень маленькими детьми. Но в подавляющем большинстве отелей, кемпингов, наоборот, положительно относятся к клиентам с малышами. Конечно, чтобы ребенку было комфортно, мы выбирали не самые дешевые места для ночлега. Но зато за койко-место для сына платить надобности не было — он спал с нами. Кстати, если вы путешествуете с ребенком, то многое вам предлагают без очереди, а иногда и бесплатно. Это как своего рода бонус.

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— Были места, которые вы посетили ради сына?

— Да — так называемые контактные зоопарки в Таиланде: гладили там пингвинов и слонов, кормили бегемотов. Без Дениса вряд ли бы это делали. Мы с Аней не очень любим проводить время на пляжах, но в путешествии делали на них остановки — чтобы сын поплескался, побродил по песку. В Японии он стал нашим алиби, когда мы втроем опробовали все 16 кнопок суперсовременного унитаза и умудрились залить туалет водой (улыбается).

Ради малыша Аня и Артем старались посещать места, интересные ребенку

Еще один плюс от путешествий с ребенком в том, что приходится несколько замедлять темп передвижений. Благодаря этому больше замечаете. К тому же малыш обращает внимание на такое, чего вы не заметили бы. И это делает поездку более интересной.

Прежде мы с Аней посетили не один десяток стран. Ни в одном из этих путешествий так много не общались с незнакомыми людьми, как в минувшей кругосветке. Маленький ребенок у всех вызывает положительные эмоции, желание улыбнуться, заговорить с ним. Кстати, столько улыбок, как в этом путешествии, нам прежде не дарили. Взять хотя бы нью-йоркское метро. Мы с Аней бывали в этой подземке в прежние годы. Оно произвело на нас тогда далеко не самое лучшее впечатление — мрачноватое, даже несколько угнетающее пространство. Но на этот раз в нью-йоркском метро нам понравилось — потому что с нами был Денис. При виде его пассажиры расцветали в улыбках.

Многие прохожие в различных городах мира просили разрешения сфотографироваться с нами, говорили массу добрых слов. Думаю, только ради всего этого — общения, улыбок, позитива — стоит брать с собой в путешествия малышей. Но при одном условии: если это им самим нравится. Ведь есть дети застенчивые, которые трудно идут на контакт с незнакомыми людьми, сильно стесняются их. Таким малышам путешествие, подобное нашему, может быть в тягость.

— В какую сумму обошлось кругосветное путешествие?

— Понятно, что эта поездка стоила недешево, но и не так уже и дорого. Судите сами: один день кругосветки обошелся нам примерно в такую же сумму, которую туристы платят за день отдыха в Турции или Египте. В эти страны отдыхающие едут, как правило, на семь — десять дней. А наша кругосветка длилась в пять раз дольше. Чтобы подсчитать, во сколько она обошлась, умножьте на пять среднюю стоимость путевки, например, в Турцию.

До кругосветки я семь лет работал в фармацевтическом бизнесе. После этого путешествия решил заниматься тем, что нравится: ушел в турбизнес. С компаньоном разрабатываем эксклюзивные поездки, связанные с активным отдыхом. У меня есть еще несколько проектов. Все они связаны с путешествиями. А с женой Анной готовимся к следующей зарубежной поездке вместе с Денисом — на этот раз в Норвегию.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о мотопутешественнике из США Монти Миртле и украинской журналистке Наталье Адаменко, которые проехали по нашей стране 20 тысяч километров, чтобы показать миру ее туристический потенциал.

Фото предоставлено Артемом ЧЕПУРНЫМ

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