Аграрная партия назвала руководителя избирательной кампании

Политика

Руководителем избирательной кампании Аграрной партии на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины стал заместитель председателя партии Олег Корбан. Такое решение было принято Президиумом Аграрной партии Украины, — сообщает сайт партии.

54-летний Олег Корбан является заместителем председателя Аграрной партии, а также председателем Киевского областной партийной ячейки. В рядах АПУ — с 2016 года.

«Украинское село делает выбор в пользу Аграрной партии, и подтверждение тому — стабильно высокий результат на местных выборах», — утверждает руководитель избирательной кампании.

По его словам, Аграрная партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов.

«Наша цель сегодня — вхождение Аграрной партии в Верховную Раду Украины с результатом в 7−8% голосов», — подчеркнул Олег Корбан.

По мнению Олега Корбана, для Аграрной партии такой результат на выборах является вполне реальным. Ведь политики, которые сегодня представляют Аграрную партию в регионах, показывают новое качество управления на местах и пользуются авторитетом в своих громадах.

Достижения представителей Аграрной партии, по словам Олега Корбана, будут активно использоваться и во время парламентских выборов: «Сегодня для всей Украины они станут новыми, но одновременно успешными лицами».

Члены Аграрной партии активно реализуют социальные и инфраструктурные проекты, создают рабочие места и работают над инвестиционной привлекательностью своих населенных пунктов.

По словам Олега Корбана, на выборах в ОТГ, которые состоятся в июне 2019 года, Аграрная партия ставит цель занять как минимум второе место по числу избранных депутатов и глав общин.

Напомним, Аграрная партия впервые будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины. Сейчас партия входит в тройку лидеров по количеству депутатов местных советов и глав ОТГ.

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