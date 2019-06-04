"Укрзалізниця" увеличила количество летних дополнительных поездов до 26: названы направления

Украина

С назначением четырех дополнительных летних поездов «Укрзализницей», их общее количество увеличилось до 26. Ранее сообщалось, что в компании объявили охоту на зацеперов.

«Вновь будут курсировать поезда в Херсон, Новоалексеевку, Одессу и Геническ. На сегодняшний день в продаже есть места во всех направлениях», — говорится в сообщении.

В «Укрзалізниці» также добавляют, что с учетом повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, начата работу по назначению дополнительных поездов на этот период. В частности, назначены поезда № 191/192 Киев — Львов на 17 июня, № 237 Киев — Днепр на 14, 17, 27 и 30 июня.

Наряду с этим в компании сообщают, что поезду № 779/780 Сумы — Киев продлен маршрут следования в Винницу. Он будет курсировать по 6, 7 дням недели, 14 17, 28 июня и 1 июля.

Также в дополнительные рейсы отправится поезд № 86/85 Львов — Новоалексеевка: из Львова с 31 мая по 7 сентября — по нечетным числам, из Новоалексеевка 1 июня, со 2 июня по 8 сентября — по четным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» назначала пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter