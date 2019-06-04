Убил и упаковал тело девушки в сумку: Украина выдала Польше опасного преступника (фото, видео)

Украина

Украина выдала Польше иностранца — гражданина Грузии, которого в соседнем государстве подозревают в изнасиловании и убийстве девушки. Ранее из Италии экстрадировали гражданина Украины, который в 2015 году во Львове застрелил 50-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. «Маска, наручники, цепи… Почти как герой из фильма ужасов», — пишет она на своей страничке в социальных сетях, где размещены экстрадиционные фото.

По словам Ларисы Сарган, экстрадиционный процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки, длился полгода.

«После совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, упаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь. Это преступление получило широкий резонанс в соседнем государстве, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины. Попытка оказалась неудачной. Именно сейчас самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу», — сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

По словам Ларисы Сарган, Польша прислала за подозреваемым военный самолет.

Как сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, убийство произошло 20 октября 2018 в городе Лодзь. «Еще 1 ноября прошлого года во время проведения Национальной полицией Украины комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных (по обращению полиции Польши) на розыск преступника, в Голосеевском района Киева этот человек был задержан», — отметил он и добавил, что в течение полугода задержанный, не желавший быть выданным Польше, обжаловал решение Генеральной прокуратуры Украины о своей экстрадиции, потом попытался получить статус беженца. «Оно и понятно: в Польше его ждет, возможно, пожизненное лишение свободы», — добавил первый замглавы Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве . Речь идет о 31-летнем Алексее Иванове. Власти США полагают, что он и его сообщники распространяли в интернете вредоносные программы для получения доступа к компьютерам пользователей. Далее они за деньги предоставляли другим лицам возможность частично контролировать эти ПК.

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