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Убил и упаковал тело девушки в сумку: Украина выдала Польше опасного преступника (фото, видео)
Украина выдала Польше иностранца — гражданина Грузии, которого в соседнем государстве подозревают в изнасиловании и убийстве девушки. Ранее из Италии экстрадировали гражданина Украины, который в 2015 году во Львове застрелил 50-летнего мужчину.
Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. «Маска, наручники, цепи… Почти как герой из фильма ужасов», — пишет она на своей страничке в социальных сетях, где размещены экстрадиционные фото.
По словам Ларисы Сарган, экстрадиционный процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки, длился полгода.
«После совершения противоправных действий он завернул тело в мешки из фольги, упаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь. Это преступление получило широкий резонанс в соседнем государстве, поэтому подозреваемый попытался скрыться на территории Украины. Попытка оказалась неудачной. Именно сейчас самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу», — сообщила пресс-секретарь генпрокурора.
По словам Ларисы Сарган, Польша прислала за подозреваемым военный самолет.
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