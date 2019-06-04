Происшествия

В Киеве полицейский со своим братом обстреляли мужчину из "травмата"

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику полиции, который вместе со своим братом обстреляли из травматического пистолета водителя квадроцикла в Дарницком районе Киева.

Как сообщили в ГБР, инцидент произошел еще 6 апреля. В хулиганстве на Осокорках был замечен старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины

Следствие установило, что работник полиции, вместе со своим братом, находясь в зоне отдыха Дарницкого района, обстреляли из травматического оружия водителя квадроцикла. В результате хулиганских действий мужчина получил травмы. Причины агрессивного поведения полицейского в ГБР не сообщили.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок гулял во дворе. Установлено, что работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. Затем стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате они ранили 5-летнего ребенка. 3 июня мальчик скончался в больнице. Суд арестовал обоих копов.

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