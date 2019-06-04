- 17:25 "Новый друг": в Брюсселе началась встреча Зеленского с Юнкером
- 17:21 Скандал вокруг видео об оккупации Украины Румынией получил продолжение
- 17:18 Ани Лорак лишилась команды: что произошло
- 17:16 Шестикратный чемпион Испании установил на стадионе памятник слепому болельщику
- 17:04 Битва за Одесский медуниверситет: коллектив вуза обратился к Зеленскому
- 17:02 В Киеве полицейский со своим братом обстреляли мужчину из "травмата"
- 16:54 В России разгорелся скандал вокруг игры «Секс со Сталиным»: не обошлось без упоминания Украины
- 16:31 Убил и упаковал тело девушки в сумку: Украина выдала Польше опасного преступника
- 16:28 Под Харьковом толпа подростков зверски избила прохожего
- 16:26 Масштабный пожар на птицефабрике в Василькове сняли с высоты
- 16:15 17-летняя девушка умерла путем легальной эвтаназии, так как ее жизнь была «невыносима из-за депрессии»
- 16:04 62-летняя рабыня Изаура взбудоражила сеть пикантными фото
В Киеве полицейский со своим братом обстреляли мужчину из "травмата"
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику полиции, который вместе со своим братом обстреляли из травматического пистолета водителя квадроцикла в Дарницком районе Киева.
Как сообщили в ГБР, инцидент произошел еще 6 апреля. В хулиганстве на Осокорках был замечен старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины
Следствие установило, что работник полиции, вместе со своим братом, находясь в зоне отдыха Дарницкого района, обстреляли из травматического оружия водителя квадроцикла. В результате хулиганских действий мужчина получил травмы. Причины агрессивного поведения полицейского в ГБР не сообщили.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок гулял во дворе. Установлено, что работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. Затем стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. В результате они ранили 5-летнего ребенка. 3 июня мальчик скончался в больнице. Суд арестовал обоих копов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».