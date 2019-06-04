Происшествия

Боевики обстреляли мечеть в Донецке: появились фото с места происшествия

В сети появились фото из оккупированного Донецка, где во вторник, 4 июня снаряд попал в здание мечети Ахать Джами, в Куйбышевском районе.

Как известно, ЧП произошло утром, примерно около 7:40 во время того, как прихожане начали собираться, чтобы праздновать большой мусульманский праздник Ураза-байрам.

По словам очевидцев, в здании собралось около 20 человек.

Так называемый «глава администрации» оккупированной Горловки Иван Приходько в соцсети сообщил о четырех снарядах. Людям пришлось прятаться в подвале. Свидетели обстрела утверждают, что «прилетело» с позиций боевиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР"и"ЛНР» беспорядочно устанавливают минные заграждения в своем тылу и подрываются на собственных минах.

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