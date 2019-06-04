- 12:53 На украинских заправках могут возникнуть проблемы с топливом: что происходит
- 12:37 Под Киевом произошло масштабное ДТП с пострадавшими: фото с места ЧП
- 12:32 Боевики обстреляли мечеть в Донецке
- 12:26 Одна из самых горячих в Европе: синоптик рассказала о погоде в Украине 5 июня
- 12:25 Теперь СБУ руководит лейтенант: СМИ узнали звание Баканова
- 12:24 Стоит быть начеку: астролог назвала опасные даты в июне
- 12:22 Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве мальчика в под Киевом
- 12:17 Украина – Сербия: онлайн-трансляция матча отбора к Евро-2020
- 12:11 HBO показал последний эпизод сериала "Чернобыль": что произошло в 5-й серии
- 12:08 В Украину не пустили россиянку, которая разжигала сепаратизм
- 12:07 Крушение в Будапеште: тело погибшего корейского туриста обнаружили в 100 километраx от места трагедии
- 11:59 50-летняя Дженнифер Лопес перед свадьбой показала стальной пресс
Боевики обстреляли мечеть в Донецке
4 июня в 7.40 была обстреляна северо-западная окраина оккупированного Донецка, в результате обстрела повреждена мечеть Ахать Джами, сообщили сепаратистские ресурсы.
По религиозному строению было выпущено девять мин калибром 82 мм. По словам очевидцев, один снаряд попал в мечеть (пострадал купол), второй упал возле минарета, третий угодил во двор.
Читайте также: Пуля прошила салон насквозь: авто капеллана попало под обстрел на Донбассе
В момент обстрела в мечети были люди, поскольку сейчас мусульмане отмечают один из главных праздников — Ураза Байрам. Люди были вынуждены спуститься в подвал. Пострадавших, к счастью, нет.
Как всегда, местные «власти» во всем обвинили ВСУ, хотя свидетели обстрела утверждают, что «прилетело» с позиций боевиков
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР"-"ЛНР» подрываются на собственных минах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...