Боевики обстреляли мечеть в Донецке

Украина

4 июня в 7.40 была обстреляна северо-западная окраина оккупированного Донецка, в результате обстрела повреждена мечеть Ахать Джами, сообщили сепаратистские ресурсы.

По религиозному строению было выпущено девять мин калибром 82 мм. По словам очевидцев, один снаряд попал в мечеть (пострадал купол), второй упал возле минарета, третий угодил во двор.

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В момент обстрела в мечети были люди, поскольку сейчас мусульмане отмечают один из главных праздников — Ураза Байрам. Люди были вынуждены спуститься в подвал. Пострадавших, к счастью, нет.

Как всегда, местные «власти» во всем обвинили ВСУ, хотя свидетели обстрела утверждают, что «прилетело» с позиций боевиков

Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР"-"ЛНР» подрываются на собственных минах.

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