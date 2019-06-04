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Серьезное ДТП с маршруткой в Харькове: много пострадавших (фото)
Во вторник, 4 июня, в Харькове на проспекте Тракторостроителей в ДТП с участием маршрутного такси пострадали 15 человек. Ранее в ДТП под Одессой погибли четыре человека.
Как сообщают в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.
ЧП произошло 8:30 — на проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». Травмы получили два пассажира легкового авто и 13 пассажиров маршрутки.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области в районе поселка Кривое Озеро случилось крупное ДТП — столкнулись два автомобиля. ВАЗ-2107 от удара практически развалился, а Renault Logan оказался в кювете. В аварии погиб 27-летний полицейский из поселка Кривое Озеро. Сотрудник полиции находился в отпуске и на своем «ВАЗе» ехал по трассе «Тимково-Балта».
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