Интервью со звездой

Перед лицом «ФАКТОВ»

Бари Алибасов: «Счастливый ли я человек? Чаще всего – да»

Миллионы поклонников творчества Бари Алибасова сегодня следят за состоянием его здоровья после отравления средством для прочистки труб и желают ему скорейшего выздоровления. «ФАКТЫ» предлагают читателям ответы на вопросы редакционной анкеты, которые он дал несколько лет назад.

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Бари Алибасов, создатель группы «На-На».

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Какой цвет нравится, зависит от настроения. Это же касается и запаха. Любимое блюдо — плов. Из напитков раньше предпочитал квас, теперь воду.

— Чем для вас пахнет детство?

— Знойным летом и пустыней.

— Счастье — это… что? Вы счастливый человек?

— Счастье — это достижение результата в поставленной цели. Счастливый ли я человек? Чаще всего, да.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Для меня он в самопознании и познании. Мне неинтересно общаться с людьми, которые ограничены определенным набором знаний и не совершенствуются.

— Что такое любовь?

— Любовь — это высокий уровень гормона дофамин.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?

— Счастливых дней было огромное количество. Думаю, моя жизнь в большей части состоит из счастливых дней. Они были совершенно разные, поэтому, на мой взгляд, нелепо выбирать счастье «более счастливое». Непростых дней тоже было очень много.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Непрофессионализма.

— Что-то может довести вас до слез?

— Как-то я был на одной телепередаче. Вернувшаяся из тюрьмы мать стояла на коленях перед сыном. Долго-долго стояла. И сын не удосужился даже подойти и поднять ее с колен. У меня навернулись слезы. Ужасное зрелище. Я даже не представлял, что такое возможно в жизни.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Для начала надо поставить перед собой цель. И самое главное — сделать все, чтобы ее достичь.

— Есть у вас личная формула успеха?

— Конечно! Она очень простая: профессионально работать и максимально постигать азы той профессии, которой занимаешься.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Деньги меня вообще не интересуют.

— Что для вас означает быть свободным?

— Независимых объектов во Вселенной не бывает. А тем более в человеческом обществе.

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Иногда — да, иногда — нет.

— Что вы станете делать, узнав о том, что вам осталось прожить ровно семь дней?

— А я уже делаю это, зная, что мне осталось жить не так уж много. Если даже проживу еще 20 лет, это все равно значительно меньше, чем я уже прожил. Стараюсь все привести в порядок, чтобы после меня людям было удобно жить и работать, пользоваться тем, что я создал.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Думаю, ее нет.

— Что вы вкладываете в понятие добра и зла?

— Смотря с какой стороны смотреть. Для одного это добро, для другого — зло.

— Вас часто предавали?

— Конечно.

— Что вам помогало преодолеть периоды полного отчаяния?

— Депрессии у меня были, к примеру, когда внезапно рухнула цель, к которой я долго шел.

Очень важно, чтобы в трудные минуты были люди, которые готовы протянуть руку помощи. Это должны быть профессионалы, потому что иногда рука помощи, если ее протягивает такой же депрессивный человек, может оказаться камнем, который способен утянуть на дно.

— Что в жизни вам представляется самым непростым?

— Самое сложное — преодолеть себя и достичь цели, которая кажется недостижимой.

— Существует ли Бог?

— Думаю, нет.

— Случались в вашей жизни чудеса?

— Они происходят в моей жизни регулярно. И все эти чудеса делаю я сам. Когда вижу переполненный зал зрителей, когда люди рукоплещут и не отпускают артистов, которых воспитал я, для меня это чудесное явление, которое могу наблюдать и наслаждаться бесконечно долго.

— Сколько времени вы смогли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Не знаю, я там не был, поэтому трудно сказать. Но без людей мне неинтересно. А что взял бы? Наверное, компьютер и все приспособления, чтобы входить в Интернет, совершенствоваться и пополнять свои знания.

— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из представителей той эпохи пообщаться?

— Хотелось бы жить через сто лет. Очень жалею, что рано родился.

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Красота в представлении разных людей имеет абсолютно разные параметры. Спасти мир может разум и его совершенствование.

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