В Киеве в ночь на 5 июня временно изменились некоторые маршруты общественного транспорта

Украина

В ночь на 5 июня (с 01:50 до 04:50) в связи с ремонтом контактной сети на Воздухофлотском путепроводе движение ночного троллейбуса № 92Н «Киевпасстранс» организовал так:

- от пр-т Свободы до проспекта Воздухофлотского по действующей схеме, а далее по проспекту Победы, бульвару Т. Шевченко, мимо станции метро «Площадь Льва Толстого», по улицам Льва Толстого, Владимирской, бульвару Т. Шевченко, проспекту Победы и снова троллейбус вырулит на свою трассу.

В ночь на 5−7 июня (в период с 00:01 до 04:50) изменится и работа трамваев №№ 28, 33, что связано с ремонтом путей по улице Миропольской:

- № 33 будет следовать от «ДВРЗ» до «Станции метро «Лесная»;

- маршрут № 28 ЗАКРЫВАЕТСЯ.

Последние отправления № 28 от улицы Милославской в направлении станции метро «Лесная» — в 23:17, обратно — в 22:28; № 33 — от улицы С. Лифаря в направлении ДВРЗ — в 23:33, обратно — в 22:38.

Кроме того, с 6 по 16 июня из-за ремонта улицы Чернобыльской (между улицами Пушиной и Ирпенской) сохранится изменение в маршруте троллейбуса№ 7. Он пройдет от станции метро «Площадь Льва Толстого» до станции метро «Житомирская» по обычной трассе, затем по проспекту Палладина, бульвару Вернадского в направлении улицы Чернобыльской, улицам Ефремова, Чернобыльской и Ирпенской.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о перекрытии ряда дорог. В частности, 8 июня по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей намечается шествие по бульвару Т. Шевченко, улицам Крещатик, М. Грушевского до площади Конституции (перед Верховной Радой). При необходимости в период с 11:00 до 12:15 эти улицы перекроют для транспорта. Мероприятие завершится на площади Конституции в 15:00. А 9 июня (с10:00 до 22:00) улицу Костельную перекроют из-за проведения Дня франкофонии. Согласно распоряжению горгосадминистрации, традиционно праздник устраивают для содержательного досуга киевлян и укрепления международных культурных связей.

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