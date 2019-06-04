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Одна из самых горячих в Европе: синоптик рассказала о погоде в Украине 5 июня
В среду, 5 июня, Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: днем ожидается + 24 + 29 градусов, на востоке и юге — до + 28 + 33 градуса. Ранее синоптики обещали дожди и грозы на Васильковый день — 4 июня.
По словам синоптика Натальи Диденко, в среду в ряде стран Европы, в частности, во Франции, Великобритании и местами даже в Испании и Португалии, будет холодно — дожди и температура воздуха до + 10 + 15 градусов.
«Дождями нас тоже не удивишь, в большинстве областей Украины 5 июня снова дожди или и ливни, грозы, во время гроз — шквалы и град. Северо-восточная часть Украины, Сумская, Харьковская области обойдутся без существенных осадков», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях и предупреждает, что в восточных областях предполагается порывистый, до сильного, ветер.
В Киеве в среду местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью + 17 + 19 градусов, днем 5 июня — до + 25 + 27 градусов.
«Пейте больше полезной жидкости, надевайте натуральные и светлые ткани, купите термальную водичку, чтобы брызгать на себя и симпатичного соседа в транспорте, вычесывайте кошек и поставьте им в помещении в разных местах больше мисочек со свежей водой. Лето раскручивается», — советует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный ливень, который прошел на Буковине 3 июня, привел к затоплению дорог и подворий. Местные жители пишут в соцсетях, что ливень накрыл Новоднестровск.
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