Общество

Одна из самых горячих в Европе: синоптик рассказала о погоде в Украине 5 июня

В среду, 5 июня, Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: днем ожидается + 24 + 29 градусов, на востоке и юге — до + 28 + 33 градуса. Ранее синоптики обещали дожди и грозы на Васильковый день — 4 июня.

По словам синоптика Натальи Диденко, в среду в ряде стран Европы, в частности, во Франции, Великобритании и местами даже в Испании и Португалии, будет холодно — дожди и температура воздуха до + 10 + 15 градусов.

«Дождями нас тоже не удивишь, в большинстве областей Украины 5 июня снова дожди или и ливни, грозы, во время гроз — шквалы и град. Северо-восточная часть Украины, Сумская, Харьковская области обойдутся без существенных осадков», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях и предупреждает, что в восточных областях предполагается порывистый, до сильного, ветер.

В Киеве в среду местами ожидается дождь и гроза, температура воздуха ближайшей ночью + 17 + 19 градусов, днем 5 июня — до + 25 + 27 градусов.

«Пейте больше полезной жидкости, надевайте натуральные и светлые ткани, купите термальную водичку, чтобы брызгать на себя и симпатичного соседа в транспорте, вычесывайте кошек и поставьте им в помещении в разных местах больше мисочек со свежей водой. Лето раскручивается», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильный ливень, который прошел на Буковине 3 июня, привел к затоплению дорог и подворий. Местные жители пишут в соцсетях, что ливень накрыл Новоднестровск.



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