Украина

"Украина отдаст Крым": в сети припомнили "Голубой огонек" на росТВ в 1999 году

В сети припомнили выпуск новогодней передачи на российском Первом канале в 1999 году, во время которой фигурант баз данных «Миротворца» певица Лолита Милявская, которой в 2017 году запретили въезд в Украину, и продюсер Александр Цекало мечтали, что Украина отдаст России свои территории.

«1999 год. Встречая Новый год на Первом канале, Лолита с Цекало надеялись, что именно в этом году Украина отдаст Крым России, а еще будет просить, чтобы и Карпаты забрали…» — говорится в комментарии к видео, выложенному в социальные сети.

1999 год



Встречая Новый год на Первом канале Лолита с Цекало надеялись, что именно в этом году Украина отдаст Крым России, а еще будет просить, чтобы и Карпаты забрали… pic.twitter.com/r3b2m1qTDF — Шаден (@ShadenFM) 5 июня 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Лолита Милявская, которая попала на «Миротворец» за незаконные выступления в аннексированном Россией Крыму, заявляла, что ее концерты на полуострове не являются основанием санкций. Более того, длительное время живущая в РФ певица утверждала, что считает Крым украинским, правда, «в душе».





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