Создание "румынской угрозы": Кремль придумал новый сценарий для Украины

Украина

Провокационное видео о гипотетическом захвате Румынией Черновицкой области Украины в 2022 году активно продвигается российскими пропагандистами, что может быть частью плана Кремля по переключению внимания украинцев на мифическую «румынскую угрозу».

Такую точку зрения высказал народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. По его словам, официальному Будапешту, который просил усилить присутствие НАТО в Черном море для противодействия российской агрессии и осудил действия РФ в Керченском проливе, нет смысла создавать скандальное видео, в котором Румыния выступает таким же агрессором, как и Россия.

«В этом и кроется задумка Кремля: отмыть себя и переключить внимание украинцев на мифическую „румынскую угрозу“. Также кремлевцы, как всегда, хотят внести разлад во взаимные отношения стран Запада, поддерживающих антироссийские санкции, путем „выбивания“ Румынии из рядов западных союзников. На лицо типичная тактика россиян — попытки создания хаоса и разделения с помощью информационных инструментов», — пишет на своей страничке в соцсетях Дмитрий Тымчук.

По его словам, Украине крайне важно анализировать все выпады России и каждый раз давать понять Кремлю, что их планы получат жесткий отпор как в Украине, так и у ее международных партнеров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый замглавы СБУ Иван Баканов заявил, что «проблемы есть не только с этим роликом, есть проблемы и в других регионах». «В этих вопросах нужно больше учитывать, нужно ли комментировать такие вещи или просто эффективно на них реагировать», — заявил он во время брифинга.

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