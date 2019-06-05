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У Усика отобрали чемпионский пояс WBC: что происходит
Всемирный боксерский совет (WBC) отобрал у украинского боксера Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) чемпионский пояс. Такое решение организация приняла в связи с тем, что наш соотечественник переходит в супертяжелый дивизион.
При этом Александра сделали «чемпионом в отпуске», то есть оставили возможность в любой момент вернуться и сразиться за титул по данной версии в тяжелом весе.
Таким образом, это уже второй чемпионский пояс, которого лишился Усик в связи со сменой весовой категории, — ранее, напомним, аналогичное решение по отношению к абсолютному чемпиону приняла Всемирная боксерская ассоциация (WBA).
Тем временем Александр посетил в США торжественную церемонию, организованную американской Ассоциацией пишущих о боксе журналистов (BWAA), на которой получил награду лучшему боксеру 2018 года. Кроме этого, Усик наблюдал за поединком в Madison Square Garden между Энтони Джошуа и Энди Руисом, завершившемся сенсационным поражением британского супертяжеловеса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спарринг-партнер Усика назвал главную проблему украинца перед дебютом в супертяжелом весе.
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