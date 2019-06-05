Умер бывший президент УЕФА (фото)

Спорт

Во вторник, 4 июня, на 90-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Нильс Леннарт Йоханссон. Неделю назад, 29 мая, он присутствовал на финале Лиги Европы в Баку, а заснув вечером 4 июня, на следующий день уже не проснулся.

«Леннарт Йоханссон был нашим главным футбольным лидером на международной арене, никто из шведских функционеров не имел и не имеет подобного влияния на мировой футбол. Его глубоко уважали как президента УЕФА и вице-президента ФИФА, а его лидерские качества вызывали восторг по всему миру», — сказал президент Федерации футбола Швеции Карл-Эрик Нильссон.

Также выразил свои соболезнования президент ФИФА Джанни Инфантино. «Мое сердце разбито из-за новостей о том, что ушел из жизни Леннарт Йоханссон. Он был другом и бесценным источником мудрости и вдохновения. Я буду всегда благодарен ему за то, что он был президентом УЕФА, когда я присоединился к организации в 2000 году. С тех пор Леннарт всегда был образцом для подражания в плане профессионализма и, что более важно, человеческих качеств», — отметил функционер, долгое время работавший рука об руку с Йоханссоном в УЕФА.

Шведский футбольный функционер является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА, возглавляя главную организацию европейского футбола с 1990 по 2007 год. Среди многих успехов Йоханссона на своей должности главным можно считать создание Лиги чемпионов, которая является самым популярным клубным турниром не только в Европе, но и во всем футбольном мире.

Одним из главных достижений Йоханссона считают создание Лиги чемпионов

До того, как возглавить УЕФА, Нильс Леннарт был президентом шведского АИКа с 1967 по 1980 год. В 1998 году баллотировался на пост президента ФИФА, но уступил в голосовании швейцарцу Зеппу Блаттеру. После того, как ушел в отставку, получил пожизненное звание почетного президента УЕФА, также в честь Йоханссона назван трофей Юношеской лиги УЕФА и кубок, вручаемый каждый год чемпиону Швеции.

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