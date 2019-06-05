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Шоу-бизнес

Состояние тяжелое: Бари Алибасов до сих пор в реанимации

10:33 5 июня 2019 425
Бари Алибасов
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский продюссер Бари Алибасов находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Он госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Состояние тяжёлое, температура 36,9. Он сейчас находится в токсикореанимации», — сообщили в справочной службе медучреждения, пишут российские СМИ.

Как писали «ФАКТЫ», накануне стало известно, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил вместо сока жидкость для очистки труб, перепутав стаканы. Врачи сказали, что здоровью артиста ничего не угрожает, но нужно глубокое обследование.

Недавно Алибасов официально женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. Их отношения длятся с перерывами уже более двадцати лет. Они познакомились в середине 90-х на церемонии вручения кинопремии «Ника». Через три года они расстались, но позже воссоединились и живут вместе до сих пор.

Ранее Алибасов дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал о своем пути к мечте.

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