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В Украине испытали мощный боевой модуль Serdar (фото, видео)
Первый украинско-турецкий боевой модуль Serdar прошел квалификационные испытания и готов к серийному производству. Ранее сообщалось об испытаниях в Украине турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.
Как сообщают в «Укроборонпроме», модуль был создан по заказу третьих стран, но производители надеются на интерес к новинке оборонных ведомств Украины и Турции. Serdar — универсальная дистанционно управляемая система вооружения, обеспечивающая высокую эффективность оборонительных и наступательных операций против наземных целей днем и ночью, при любых погодных условиях.
Основное вооружение модуля — мобильная версия высокоточного противотанкового комплекса «Скиф» с двумя (или четырьмя) пусковыми установками для ракет калибра 130 мм. «Высокоточные украинские ракеты калибра 130 мм способны уничтожать цель на расстоянии 5 км и пробивать броню толщиной 800 мм за динамической защитой. Также, система вооружения оснащена двумя пулеметами калибра 12,7 мм и 7,62 мм», — утверждают в «Укроборонпроме» и добавляют, что модуль могут дополнительно оборудовать пусковыми установками для ракет 152 мм.
Разработчики сообщают, что благодаря малому весу, модуль может быть интегрирован в различные типы боевых транспортных средств, значительно повышая их боеспособность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США успехом завершились испытания украинско-американской ракеты Alpha.
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