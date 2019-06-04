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Государственный визит в Великобританию Дональда Трампа продолжается. 4 июня. Во второй день своего пребывания в Лондоне, президент США встретится с уходящим премьером страны Терезой Мэй, а также проведет еще целый ряд рабочих встреч. Позже будет дан прием в резиденции американского посла, который посетят также принц Уэльский Чарльз и его жена Камилла.

Между тем пользователи сети обсуждают первый день визита Дональда и Мелании Трамп. Как выяснилось, самой яркой его звездой стала Камилла. 71-летняя герцогиня Корнуольская, которая вместе с мужем принимала чету Трампов в своей резиденции Кларенс-хаус, повеселила пользователей сети эмоциональной мимикой. Покидая помещение после фотосессии, супруга Чарльза за спиной у Трампа неожиданно подмигнула с видом заговорщицы — то ли журналистам, то ли кому-то из персонала. Такая реакция вызвала восторг у британцев. Они назвали ее «лучшим моментом» этого визита на данный момент.

«Это видео способно сделать меня монархистом!», «Популярность Камиллы зашкалила», «Герцогиня-хулиганка», «Камилла только что поднялась в моих глазах», «Наша нежданная героиня» — писали комментаторы. Другие задались вопросом — что означало это подмигивание. Кто-то предположил, что Камилла намерена поднять тему глобального изменения климата во время чаепития (как известно, Трамп считает это выдумками ученых).

А кто-то в шутку написал, что это был знак телохранителям. «Офицер королевской охраны: Камилла, если у Вас возникнут проблемы, только мигните, и мы придем и спасем Вас», — написал один из пользователей, выразив мнение, что Трамп «достал» герцогиню.

Отмечается, что Камилла успела сменить белый наряд, в котором она принимала Трампов ранее в Букингемском дворце, на платье в горошек бежевато-розового цвета. А Мелания, у которой не было времени переодеться, прибыла в Кларенс-хаус в том же белом платье с синей отделкой от Dolce & Gabbana.

Пользователи сети обсуждают также очередное нарушение королевского протокола со стороны Дональда Трампа. Вечером, на банкете во дворце, президент США фамильярно положил руку на спину Елизаветы II, хотя этикет запрещает прикасаться к Ее Величеству. 93-летняя королева предпочла не обращать на это внимания. Но фанаты королевской семьи пришли в ярость.

В июле прошлого года, когда Елизавета принимала Трампа в Виндзоре, протокол также был грубо нарушен. Когда они вместе проходили мимо строя гвардейцев, президент шел впереди Ее Величества. Впрочем, в свое время опростоволосилась и супруга американского президента Барака Обамы Мишель, которая в какой-то момент приобняла королеву, вызвав тем самым массу нареканий.

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