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Депутат Муха передала автомобиль в детдом семейного типа в Святошинском районе Киева
Городская власть Киева подарила микроавтобус детскому дому семейного типа. Семья Назаренко, в которой воспитывается шестеро приемных детей, живет в Святошинском районе. Еще недавно они могли только мечтать о таком подарке, рассказала председатель благотворительной организации «Фонд Александра Третьякова», депутат Киевского городского совета Виктория Муха.
«В семье Назаренко воспитываются дети от 11 до 15 лет. Дети и родители уже привыкли ездить общественным транспортом. Но полгода назад у них появился 14-летний Андрей, ребенок с особенными потребностями. Необходимость в собственном автомобиле стала критической. Андрюша не может ездить автобусами и маршрутками. Даже чтобы в школу его отвезти, родителям приходилось вызывать такси», — говорит Виктория Муха.
Ключи от нового автомобиля семье Назаренко вручила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. В микроавтобусе Volkswagen — 9 посадочных мест. С момента, когда семья обратилась к городским властям с просьбой помочь с транспортным средством, и до получения машины прошло примерно полгода.
«Родители и дети были приятно удивлены, потому что не ожидали, что их просьбу выполнят так быстро», — рассказала Виктория Муха.
Обеспечение детских домов семейного типа автомобилями — одна из главных задач киевской власти. На сегодня в Киеве работает 24 детских дома семейного типа, где воспитываются 177 детей. Со следующего года все автомобили, которые уже в плохом техническом состоянии, киевская власть планирует их заменить, сообщила Марина Хонда.
Детский дом семейного типа семья Назаренко создала два года назад. Идея принадлежит матери, Елене, ее муж Игорь поддержал супругу. В 2017 году семья получила квартиру в Святошинском районе. Игорь и Елена Назаренко стали родителями для двух девочек и четырех мальчиков. Кстати, по соседству с ними, в этом же доме квартиру получила еще одна большая семья — супруги Апальковы, которые тоже организовали детский дом семейного типа.
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