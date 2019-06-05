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Для Гааги: на Донбассе нашли российское оружие и амуницию (фото)
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были обнаружены очередные доказательства причастности России к вооруженному конфликту на Востоке Украины. Напомним, в мае ВСУ ликвидировали в районе боевых действий 54 оккупантов, 82 ранили.
Под Мариуполем, недалеко от населенного пункта Водяное, бойцы ВСУ заняли ряд вражеских позиций, на которых обнаружили вооружение и амуницию российского производства.
Как сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко, среди найденного вооружения — автоматический гранатомет АГС-17, корпус стреляной реактивной противотанковой гранаты РПГ-27 «Таволга» и стакан кассеты КПОМ 2 к противопехотным минам.
Также были найдены два защитных шлема и бронежилеты 6Б45 и 6Б45−1 в камуфляжной окраске, характерной для армии РФ.
Информация о том, при каких обстоятельствах оккупанты покинули позиции, не сообщается.
Как сообщали «ФАКТЫ», в течение мая на Донбасс через неконтролируемой украинской властью участок границы из России скрыто завозились новые партии оружия, боеприпасов, мин и взрывчатых веществ. При этом для транспортировки взрывоопасных грузов использовались гражданские автомобили без соответствующих знаков предупреждения.
Ранее из России на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для выполнения «особых задач» прибыли снайперы — наемники одной из частных военных компаний.
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