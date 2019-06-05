Общество

На железнодорожном вокзале в Киеве наконец упорядочили парковку: появились свежие фото

В Киеве у Центрального железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» упорядочили парковку, установив делинеаторы. Ранее сообщалось о возможном перекрытии движения в центре столицы 8 июня из-за шествия, приуроченного к Всеукраинскому дню семьи и Международному дню защиты детей.

Как сообщают в коммунальном предприятии «Центр организации дорожного движения», также была отделена первая полоса движения у входа в вокзал для обеспечения беспрепятственной скорой высадки пассажиров из частных автомобилей, а перед пешеходным переходом установлен «лежачий полицейский».

Ранее подобные схемы организация движения были установлены, к примеру, на площадях Бессарабской, Победы, Льва Толстого, Почтовой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Подоле запланирована комплексная реконструкция трамвайных путей. Эти работы рассчитаны на три года — до конца 2022-го и будут проводиться в пределах улиц Межигорской, Константиновской, Верхнего Вала и Контрактовой площади.



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