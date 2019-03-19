Непобедимый украинский боксер может стать спарринг-партнером Джошуа

Спорт

Украинский боксер-супертяжеловес Владислав Сиренко (10 побед, 9 из них — нокаутом) может помочь британцу Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) при подготовке к поединку против Джаррелла Миллера, который состоится 1 июня в Нью-Йорке.

Тренер нашего спортсмена Али Башир проводит переговоры с представителями Джошуа, чтобы Владислав присоединился к тренировочному лагерю британца перед чемпионским боем. Сам же Сиренко сейчас готовится в Киеве к поединку, который пройдет 27 апреля в Карлсруэ (к слову, городе, где проживает наш соотечественник), против аргентинца Леандро Даниэля Робутти (6 побед, 4 из них — нокаутом, 3 поражения), по итогам которого может завоевать звание интернационального чемпиона.

Примечательно, что Владислав был спарринг-партнером Александра Поветкина, готовившегося к поединку с Энтони Джошуа, в котором россиянин на лондонском стадионе «Уэмбли» уступил непобедимому британцу нокаутом в 7 раунде.

Добавлю, что свой последний бой украинец провел 15 декабря прошлого года в Киеве, когда в андеркарте поединка между Артемом Далакяном и Грегорио Леброном, в котором Далакян провел успешную защиту чемпионского пояса WBA в наилегчайшем весе, Владислав отправил в нокаут в третьем раунде бразильца Марсело Насименто.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер получил предложение на 100 миллионов за два боя с Джошуа.

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