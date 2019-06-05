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Супрун ответила на неожиданное заявление Зеленского в ее адрес
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун достойно ответила на выпады в свой адрес со стороны Владимира Зеленского. По словам Супрун, президенту стоит встретиться с руководителем Минздрава и лишь после этой встречи делать выводы о работе министерства. А повторять придуманные недругами клички — в любом случае оскорбительно и непрофессионально.
«У меня пока нет мнения, что Зеленский представляет собой как президент. Он ведь работает вторую или третью неделю. Поэтому надеюсь, что и он не будет делать выводы до того момента, как поговорит со мной, увидит нашу работу», — сказала Супрун.
Также и.о. министра надеется, что Зеленский все-таки не будет называть ее придуманными неприятными прозвищами, потому что они «оскорбительные и непрофессиональные».
Руководитель Минздрава, комментируя спич Зеленского, предположила, что ему и самому не понравился его «юмор». «Возможно, из-за того, что он так пошутил, ему стало неприятно — он так нервно засмеялся», — отметила Супрун.
По словам и.о.министра, ее команда готова к любому развитию событий — и к продолжению работы в министерстве, и к передаче дел преемникам. «Мы будем передавать свои наработки, а не шутить по телевидению и смеяться друг над другом или с оскорблениями выступать, поскольку такое поведение показывает незрелость», — считает Супрун.
Напомним, Зеленский, упоминая о Супрун, заявил, что к ней относятся по-разному и есть определенные прозвища. А сам он благодарит Бога, что у семьи другой врач.
В свою очередь, Игорь Коломойский заявил, что на смену Ульяне Супрун в министерство здравоохранения вскоре придет новый министр — Андрей Шипко, сейчас представляющий в парламенте Днепропетровскую область.
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