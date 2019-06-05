Культура

Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 6 — 12 июня

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

6 июня — балет «Венский вальс»,

7 июня — опера «Кармен»,

8 июня — балет «Свадьба Фигаро»,

9 июня — опера «Мадам Баттерфляй»,

11 июня — балет «Корсар»,

12 июня — опера «Травиата».

Начало: 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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6 июня — 1 июля в Национальном заповеднике «Софія Київська» проходит выставка «Репрезентації статусу. Портретний живопис XVIII—XX століть зі збірки Одеського художнього музею».

Адрес: ул. Владимирская, 24.

Цена: от 15 грн.

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6 июня в 16:00 в Центральном доме художника состоится открытие триенале «Живопис-2019». Выставка продлится до 30 июня.

Адрес: ул. Сечевых стрельцов, 1—5.

Вход свободный.

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6—16 июня в галерее «Лавра» проходит выставка «Українська ідентифікація. Анатолій Криволап, Ігор Ступаченко».

Адрес: пер. Лаврский, 9.

Вход свободный.

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8 июня в 19:00 в Доме ученых состоится концерт «Класична музика кохання» в исполнении Киевского молодежного оркестра. В программе: «Времена года» Вивальди, «Кармен» Бизе, «Ария» Баха, «Мелодия» и «Карпатская рапсодия» Скорика, произведения Пьяццоллы.

Адрес: ул. Владимирская, 45а.

Цена: от 50 грн.

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8—9 июня пройдет Международный музыкальный фестиваль оперетты, оперы и мюзикла «О-Фест». В программе: классические произведения, джаз, поп-рок, современная электронная музыка. Также состоятся мастер-классы, воркшопы, презентации, арт-проекты и выставки. Локации будут расположены в Киевском национальном академическом театре оперетты и на Певческом поле.

Цена: от 40 грн.

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9 июня на улице Костельной пройдет День Франкофонии. В программе: театральные перформансы, концерт украинских и иностранных исполнителей, мастер-классы, фотовыставка, образовательная зона.

Вход свободный.

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8—9 июня на Контрактовой площади пройдет ярмарка «Киевские контракты». В программе: мастер-классы, концерт, литературные чтения, театральные перформансы, кинопоказы, анимация.

Вход свободный.

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До 17 июня в Музее истории Киева проходит выставка живописи Андрея Чеботару «Экспрессии Киева».

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Цена: от 20 грн.

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До 16 июня в Музее украинской диаспоры (культурного наследия) проходит выставка военных фотографий Оксаны Чорной «Точка неповернення».

Адрес: ул. Московская, 40б.

Цена: 30—45 грн.

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До 3 июля в America House Kyiv проходит выставка «ReWhale», которая предлагает варианты решения проблемы загрязнения Мирового океана.

Адрес: ул. Пимоненко, 6.

Вход свободный. Необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.

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Бесплатно можно посетить: 6 июня — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 11 июня — Музей-мастерская И. Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).



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