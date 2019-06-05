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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 6 — 12 июня
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
6 июня — балет «Венский вальс»,
7 июня — опера «Кармен»,
8 июня — балет «Свадьба Фигаро»,
9 июня — опера «Мадам Баттерфляй»,
11 июня — балет «Корсар»,
12 июня — опера «Травиата».
Начало: 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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6 июня — 1 июля в Национальном заповеднике «Софія Київська» проходит выставка «Репрезентації статусу. Портретний живопис XVIII—XX століть зі збірки Одеського художнього музею».
Адрес: ул. Владимирская, 24.
Цена: от 15 грн.
***
6 июня в 16:00 в Центральном доме художника состоится открытие триенале «Живопис-2019». Выставка продлится до 30 июня.
Адрес: ул. Сечевых стрельцов, 1—5.
Вход свободный.
***
6—16 июня в галерее «Лавра» проходит выставка «Українська ідентифікація. Анатолій Криволап, Ігор Ступаченко».
Адрес: пер. Лаврский, 9.
Вход свободный.
***
8 июня в 19:00 в Доме ученых состоится концерт «Класична музика кохання» в исполнении Киевского молодежного оркестра. В программе: «Времена года» Вивальди, «Кармен» Бизе, «Ария» Баха, «Мелодия» и «Карпатская рапсодия» Скорика, произведения Пьяццоллы.
Адрес: ул. Владимирская, 45а.
Цена: от 50 грн.
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8—9 июня пройдет Международный музыкальный фестиваль оперетты, оперы и мюзикла «О-Фест». В программе: классические произведения, джаз, поп-рок, современная электронная музыка. Также состоятся мастер-классы, воркшопы, презентации, арт-проекты и выставки. Локации будут расположены в Киевском национальном академическом театре оперетты и на Певческом поле.
Цена: от 40 грн.
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9 июня на улице Костельной пройдет День Франкофонии. В программе: театральные перформансы, концерт украинских и иностранных исполнителей, мастер-классы, фотовыставка, образовательная зона.
Вход свободный.
***
8—9 июня на Контрактовой площади пройдет ярмарка «Киевские контракты». В программе: мастер-классы, концерт, литературные чтения, театральные перформансы, кинопоказы, анимация.
Вход свободный.
***
До 17 июня в Музее истории Киева проходит выставка живописи Андрея Чеботару «Экспрессии Киева».
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Цена: от 20 грн.
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До 16 июня в Музее украинской диаспоры (культурного наследия) проходит выставка военных фотографий Оксаны Чорной «Точка неповернення».
Адрес: ул. Московская, 40б.
Цена: 30—45 грн.
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До 3 июля в America House Kyiv проходит выставка «ReWhale», которая предлагает варианты решения проблемы загрязнения Мирового океана.
Адрес: ул. Пимоненко, 6.
Вход свободный. Необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
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Бесплатно можно посетить: 6 июня — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 11 июня — Музей-мастерская И. Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!