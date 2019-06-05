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Украина выдала Турции террориста «Аль-Каиды»
Украина выдала Турции гражданина этой страны, который был осужден за участие в террористической организации «Аль-Каида» Высшим уголовным судом города Адана. Ранее сообщалось об экстрадиции из Украины в Польшу гражданина Грузии, которого подозревают в жестоком убийстве девушки в городе Лодзь.
Как сообщают в прокуратуре Киева, гражданин Турции находился в международном розыске. Находясь в Украине, в ходе экстрадиционной проверки он всячески затягивал процесс, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано.
«Его защита принимала попытки обжаловать решение Министерства юстиции Украины о выдаче. Однако после осознания последним невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турецкой Республики обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на выдачу», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинским правоохранителям передали гражданина Украины, который в 2015 году во Львове застрелил 50-летнего мужчину. Стрелка объявили в международный розыск и задержали в Италии.
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