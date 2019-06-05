Петр Порошенко: «Европейская солидарность» идет на выборы, чтобы не допустить российского реванша»

Политика

В преддверии лета, 24 мая, на учредительном съезде партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность» переименовали в «Европейскую солидарность» («ЕС»). Спустя несколько дней пятый президент Украины Петр Порошенко написал заявление о вступлении в «Европейскую солидарность», а 31 мая в столичном «Мистецькому арсеналі» состоялся съезд партии, на котором Порошенко был избран главой «ЕС». Выступая на форуме, новоизбранный партийный лидер заявил, что считает честью возглавить политическую силу, которая «пять лет не боялась взять на себя очень тяжелый крест — ответственность за спасение страны, оказавшейся на краю пропасти». При этом Порошенко подчеркнул, что партия идет на досрочные парламентские выборы, «чтобы защитить достижения последних пяти лет»: «И не только в вопросах языка, армии, веры. Мы идем, чтобы не допустить российского реванша». По словам главы партии, утверждение избирательного списка состоится на следующем этапе съезда, который планируется провести в ближайшее время. «Страна точно должна увидеть в нем и новые лица, и свежую кровь. Часть членов команды, вы наверняка слышали, уже заявила, что не претендует на места в списке, чтобы освободить пространство для новых кандидатов. Но подчеркиваю, что люди с опытом, утверждаю это вопреки моде, в парламенте тоже нужны. И они также будут среди кандидатов. Это наша принципиальная позиция», — сказал Порошенко.

«Наша цель — членство Украины в ЕС, поэтому аббревиатуры партии и Европейского союза совпадают»

В этой связи стоит отметить, что на съезде «Европейской солидарности» присутствовали многие известные действующие политики. В частности, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая вошла в состав президиума центрального совета «Европейской солидарности» наряду с волонтером Юрием Бирюковым, журналистом Виталием Гайдукевичем, народным депутатом Марией Ионовой, губернатором Львовской области Олегом Синюткой, политологом Сергеем Тараном. В форуме «Европейской солидарности» также участвовали глава парламентской фракции БПП Артур Герасимов, экс-представитель президента Порошенко в парламенте Ирина Луценко, народный депутат и духовный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и многие другие, в том числе молодые представители политсилы из общественного сектора, волонтеры, участники АТО. Что касается спикера парламента, то он не получил партийный билет, но дал понять журналистам, что в ходе нынешней избирательной кампании будет сотрудничать с «Европейской солидарностью», заявив: «Конечно, я иду на эти парламентские выборы, я иду с командой единомышленников, с которой мы работали все эти годы вместе в парламенте и вне».

«Европейская солидарность» объединит в своих рядах и людей с опытом, и новые лица. Фото с сайта «Солидарность»

Свое выступление перед собравшимися в зале соратниками и новыми членами партийной команды Петр Порошенко начал с троллинга Владимира Зеленского, который после избрания президентом во время первого публичного выступления на форуме айтишников обратился к присутствующим: «Чуваки!» В свою очередь Порошенко пошутил: «Достопочтенный господин председатель, уважаемые народные депутаты, министры, дорогие делегаты и гости съезда, высокодостойные единомышленники… Хотя, правда, новый протокол рекомендует обращаться „чуваки и чувихи“. Но я настаиваю: высокодостойные дамы и господа!» Присутствующие взорвались аплодисментами. Порошенко же тем временем заявил о готовности поддержать те шаги новой власти, которые отвечают европейским и евроатлантическим устремлениям страны и являются продолжением политики реформирования государства, которую Украина начала пять лет назад.

«В условиях войны мы не только внедряли реформы, которым история еще даст надлежащую оценку. Мы сохранили демократию. Доказательством преданности европейским принципам стала и цивилизованная смена власти. Украина — одно из немногих постсоветских государств, где действительно работают и демократические институты, и социальные лифты, кстати, тоже. Для примера: пока Путин у руля в России четвертый срок, у нас произошли уже четыре смены власти», — сказал Порошенко.

Далее пятый президент Украины признал, что в 2014 году партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность», как и большинство политических сил, была сформирована как партия лидерского типа, но за пять лет она стала классической идеологической партией, в которой люди объединяются не «вокруг персоны, а вокруг стратегии, принципов и идей». «Изменение названия нашей партии на «Европейскую солидарность» стало абсолютно логичным завершением этой трансформации, — сказал Порошенко. — Главной целью партии является продолжение движения к членству в ЕС, и поэтому аббревиатуры политсилы и Европейского союза совпадают. И где бы мы не были, у власти или в оппозиции… Кстати, я хочу разочаровать некоторых. Мы не идем (на парламентские выборы. — Авт.), чтобы быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать и брать власть. Любые другие разговоры предлагаю считать «дезертирством».

Петр Порошенко: «Мы не идем на парламентские выборы, чтобы быть в оппозиции, мы идем, чтобы побеждать». Фото УНИАН

Экс-глава государства напомнил, что, как и прежде, будет стремиться к тому, чтобы до 2023 года Украина подала заявку на членство в Европейском союзе и подписала план действий относительно членства в НАТО.

«Нам удалось обеспечить фундаментальные изменения, но они еще не стали необратимыми. Поэтому и в Москве, и в Киеве так воспрянули духом те, кто стремится вернуть Украину России, развернуть нас назад или по крайней мере превратить наше движение в Европу в топтание на месте», — сказал бывший глава государства.

В контексте нынешней парламентской избирательной кампании Порошенко заявил: «Очевидна текущая угроза чрезмерной концентрации полномочий, и совершенно очевидно, что нельзя отдавать власть в одни руки. Об этом свидетельствует не только опыт России, но и некоторых наших соседей по Европейскому союзу. Я не буду их называть чисто из дипломатических соображений, но вы понимаете, о ком идет речь. Это важный урок для Украины. Мы считаем, что по результатам парламентских выборов важно не допустить однопартийного большинства и однопартийного правительства. Это в интересах всех и в интересах украинской демократии. Я по собственному опыту знаю, как иногда трудно, а порой вообще невозможно принимать решения в условиях коалиционной власти. Но другого варианта защиты от поспешных непродуманных решений нет». При этом Порошенко подчеркнул: «Любые действия, противоречащие курсу на окончательный разрыв с российским колониальным прошлым, на укрепление украинской идентичности, атаки на украинский язык или церковь, получат наш решительный отпор. Для этого я остаюсь в политике, а партия идет на выборы».

«Главный вызов для «Европейской солидарности» — остановить реализацию проекта «Малороссия»

В свою очередь Ирина Геращенко, которая впервые в жизни стала членом партии, так объяснила на форуме свое решение вступить в «Европейскую солидарность»: «Пять лет назад Петру Порошенко вместе с армией, обществом, дипломатами, волонтерами, политиками его команды удалось остановить один из самых опасных и кровавых сценариев Путина — проект «Новороссия». Сейчас новая угроза. «Новороссия» не удалась, и некоторые планируют построить «Малороссию». Таков их сценарий. И поэтому ключевой вызов для Порошенко, его команды, партии «Европейская солидарность» — остановить реализацию проекта «Малороссия».

По словам Геращенко, «нам будут навязывать „Малороссию“ по капельке, как яд, в том числе через СМИ, дурачить общество репликами вроде „Какая разница?“, „Давайте не раскалывать страну“, чтобы убить нашу национальную идею, что мы — Украина. И не просто сильная и независимая, а Украина в ЕС и НАТО». Поэтому, считает Геращенко, будущее членство Украины в ЕС и НАТО «должно стать идеологической платформой и смыслом политической борьбы. Наша задача на эти два месяца избирательной кампании и последующие несколько лет — остановить проект «Малороссия», продолжить курс в ЕС и НАТО. Украина должна стать членом этих институтов. И именно это — ключевая цель обновленной партии «Европейская солидарность».

Данный тезис развил в своем выступлении и представитель общественной организации «Дело общин», тележурналист Виталий Гайдукевич, который избран в состав президиума центрального совета «Европейской солидарности». В частности, Гайдукевич на съезде так очертил ключевую проблему украинского политикума: «Когда собственные узкие интересы ставятся выше государственных, то это грозит потерей языка, самоидентификации, культуры и государственности. Это доказано историей. Государство очень трудно строить, но легко потерять. Почему критикуют украинский политикум? Потому что довольно часто государственные интересы уступают частным. Определенная закрытость и отсутствие качественной коммуникации приводит к тому, что общество не понимает, о чьих именно интересах идет речь — отдельных политиков или государства в целом. Когда общество не понимает, то начинает делать ложный выбор. Как следствие — правила диктуют политические махинаторы».

По мнению Гайдукевича, власть — это зеркало народа. Дабы в это зеркало не стыдно было смотреть, надо, чтобы произошли качественные общественные и социальные изменения. «Ответственность за страну, ее будущее лежит на каждом из нас», — уверен журналист.

Разобщенность общества, отсутствие у элит взаимопонимания и конкуренции идей, механизмов того, как дальше строить страну, Гайдукевич назвал основной проблемой политикума. «Почему так случилось? Потому что идея не была первичной, а объединяться можно только вокруг идей. Идеи, принципы и ценности должны объединять тех, кто хочет реформировать страну. Почему возникла идея „Дела общин“? Потому что страна меняется, когда большое количество ответственных граждан проявляют активность на уровне общественной среды, они делегируют свою профессию, опыт, энергию в политическую среду. Мы создали общественную организацию, которую не устраивает нынешнее положение вещей, прописали принципы и ценности и предложили „Солидарности“ сотрудничать. 60 процентов этих принципов и ценностей, то есть идеология, уже были заложены в фундаменте старой „Солидарности“. Мы предлагаем сделать это ярче, контрастнее и четче», — заявил Гайдукевич, объяснив, что речь идет о создании общественной организацией кадрового резерва для партии путем проведения праймериз.

«Европейская солидарность» должна стать фундаментом для объединения прогрессивных демократических сил", — заявила на съезде партии доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета им. Ивана Франко София Федина. Она призвала все патриотические силы страны объединиться и выступить единым фронтом в защиту Украины. Свой выбор присоединиться к команде Петра Порошенко София Федина объяснила так: «Я выбираю тех, с кем мне по пути, я выбираю тех, кто хочет победой закончить войну, кто хочет правового государства, развития экономики. Но еще больше — я стою рядом с теми, кто готов дать отпор российскому агрессору и взять ответственность за государство. Сегодня я выбираю «Европейскую солидарность».

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