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Украина

Порошенко проводит съезд своей обновленной партии: онлайн-трансляция

13:45 31 мая 2019 58
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», избирательный штаб которой на досрочных выборах в парламент возглавит народный депутат Украины Сергей Березенко, проводит съезд.

Ранее сообщалось, что на выборы в Верховную Раду вместе с этой политической силой могут пойти партия УДАР мэра Киева Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался от предложения пятого президента Украины Петра Порошенко идти на выборы вместе и заявил о самостоятельном походе в Раду.

Также сообщалось, что о выходе из политсилы Порошенко заявили народный депутат Украины Игорь Кононенко и его коллега по парламенту Александр Грановский.

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