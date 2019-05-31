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Порошенко проводит съезд своей обновленной партии: онлайн-трансляция
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», избирательный штаб которой на досрочных выборах в парламент возглавит народный депутат Украины Сергей Березенко, проводит съезд.
Ранее сообщалось, что на выборы в Верховную Раду вместе с этой политической силой могут пойти партия УДАР мэра Киева Виталия Кличко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Украины Владимир Гройсман отказался от предложения пятого президента Украины Петра Порошенко идти на выборы вместе и заявил о самостоятельном походе в Раду.
Также сообщалось, что о выходе из политсилы Порошенко заявили народный депутат Украины Игорь Кононенко и его коллега по парламенту Александр Грановский.
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