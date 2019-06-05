"Украл целый абзац": Зеленского уличили в плагиате выступления Порошенко (видео)

Политика

Пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко обнаружил в выступлении Владимира Зеленского, который находится с визитом в Брюсселе, целый абзац из выступления Порошенко на съезде партии «Европейская Солидарность».

Речь идет о словах: «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве».

«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора, стоит нанять и спичрайтера», — написал Цеголко и опубликовал в Facebook видео с выступлением Петра Порошенко.

Напомним, накануне первого зарубежного визита президента Зеленского Петр Порошенко призвал нового гаранта сохранить все то, что было наработано предыдущей командой за последние пять лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе договорились о возможной дате проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве — 8 июля 2019 года.

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