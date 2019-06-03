Порошенко дал советы Зеленскому накануне его первого визита в Брюссель

Политика

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский свой первый зарубежный визит после официального вступления в должность совершит в Брюссель. Бывший глава государства Петр Порошенко накануне этого важного события призвал нового гаранта сохранить все то, что было наработано предыдущей командой за последние пять лет.

Порошенко акцентировал внимание на продолжении работы по четырем направлениям — энергетическому, цифровому, таможенному, а главное — подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз.

«Членство в НАТО — это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС — это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца. И это основа программы партии „Европейская солидарность“. Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план», — напомнил Порошенко.

Он также добавил, что важно, чтобы кроме символов и разговоров, украинцы увидели четкий смысл.

«У Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украина на самом деле пытались вернуть в Российскую империю», — уточнил бывший глава государства.

«Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украине, и ее президенту», — добавил Порошенко.

Как считают эксперты, первый заграничный визит нового президента Украины очень важный. По нему можно определить, в каком направлении будет двигаться страна последующие пять лет.

Бывший заместитель главы АП Константин Елисеев отметил, что первый заграничный визит президента Зеленского промотивирует нового главу государства четче очертить свое ключевое видение внешней политики Украины. Кроме того, визит будет своеобразными «смотринами», и Зеленскому необходимо его активно использовать, чтобы установить доверительные личные отношения с европейскими лидерами, «потому что личные отношения много значат».

Напомним, ранее Зеленского пригласили в Канаду на конференцию по вопросам Украины.

Замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, побывав 27 мая в Берлине, договорился о поездке президента Зеленского в Германию. Дата этого визита пока еще не согласована, график дорабатывается. Темой для переговоров Зеленского в Германии станут Минские соглашения и их перезапуск. Также в ближайшее время должны состояться переговоры с французской сто

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