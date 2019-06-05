Медведчук собрался продолжать переговоры с Россией по Донбассу

Политика

Скандально известный украинский политик и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук намерен продолжать свое участие в переговорах с Кремлем по решению конфликта на Донбассе. Об этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщил в Twitter.

Медведчук считает, что на парламентских выборах его политсила сможет набрать большое количество голосов и создать крупную фракцию в Раде. А для этого ему нужен электорат востока Украины.

Напомним, после инаугурации и первых публичных заявлений президента Зеленского, Медведчук в интервью российским СМИ заявил, что не может представлять интересы новой украинской власти во время переговоров Украины и России, потому что его позиция коренным образом отличается от позиции Зеленского.

Секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире «Право на власть» на телеканале 1+1 также заявил, что Медведчук как переговорщик выходит из состава украинской группы.

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