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«Пугачева умерла?»: Галкин напугал фанатов «похоронным» снимком Примадонны
Многих поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина посетили «нехорошие» мысли после того как юморист разместил в своем Instagram снимок с супругой, при этом сделал его с помощью фоторедактора черно-белым. Об этом пишет vladtime.ru.
Интернет-пользователи сразу предположили, что случилось что-то плохое, ведь в основном черно-белые снимки выкладывают, когда происходят неприятные события.
Поэтому под публикацией начали появляться комментарии: «Почему черно-белое? Что случилось?», «Не пугайте нас», «Пугачева умерла?» — распереживались фанаты под «похоронным» снимком Примадонны.
Вероятно, мутная диахромная фотография действительно напугала поклонников.
Конечно, они понимали, что Алла Борисовна совсем недавно отметила свой 70-летний юбилей, а это значит, что проблемы со здоровьем наверняка существуют, даже если о них никто и не заявляет публично.
В свою очередь Галкин объяснил, что снимок был сделан вчера на дне рождения, однако не уточнил, на чьем именно.
Не исключено, что с помощью нецветного изображения юморист попытался качественней передать свои эмоции, ведь давно известно, что такие изображения лаконичны, и посыл может быть более мощным, чем у цветной фотографии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алла Пугачева едва не оказалась под колесами автобуса: стали известны подробности трагического происшествия.
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