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Школьница из Киева требует в суде отменить новые правила украинского правописания
Вступившее в силу новое украинское правописание уже пытаются отменить через суд в Киеве. Инициатором судебных разбирательств стала ученица седьмого класса. Учитывая, что девушка несовершеннолетняя, иск в суд подала ее мать. Она же будет представлять интересы школьницы на судебных заседаниях.
Заявительница требует отменить постановление Кабмина № 427 от 22 мая 2019 «Вопросы украинского правописания». Документ хотят признать противоправным и недействительным. По мнению семьи, правительство вышло за рамки своих полномочий и не учло реальное состояние развития украинского языка. Из-за этого, по мнению истицы, есть риск, что украинский язык будет сложнее изучать и грамотно использовать.
Делом о правописании будет заниматься Окружной административный суд города Киева, который в последние месяцы принял очень много громких решений (дело о ПриватБанке, дело о сериале «Сваты», вопросы переименования Московского патриархата). Следовательно, вердикт судей и по данному делу может оказаться резонансным.
Напомним, новые нормы правописания вступили в силу 3 июня и будут действовать параллельно с уже существующими правилами в качестве допустимого варианта. Подробный анализ изложен в «ФАКТАХ» в материале «Політикиня и членкиня: как изменилось украинское правописание».
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