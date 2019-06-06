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Обстрел мечети в Донецке: муфтий разоблачил ложь оккупантов о причастности ВСУ
Обстрел мечети в Донецке 4 июня оккупанты пытались свалить на украинскую армию, но разоблачили сами себя, когда опубликовали фото с места «обстрела». А реальная цель провокации на Рамадан-Байрам была проста — настроить местных мусульман и мировое сообщество против Украины. Об этом заявил муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов, анализируя фотографии пострадавшей мечети.
«Российская пропаганда опять врет, и врет, как всегда, очень топорно… Если это попала минометная мина, то где на стенах и куполе следы от осколков мины? Минометная мина при разрыве выбрасывает большое количество мелких обломков, обильно иссекающих все возле места попадания в цель. На фото нет следов от обломков», — обращает внимание Исмагилов.
«Когда появилось фото с большой дырой у основания купола, то стало все понятно. Металлическое покрытие купола вывернуто не внутрь, как должно быть в случае попадания мины, а наружу, если бы покрытие просто вручную вывернули. И, что самое смешное, кровля подперта досками. Ее просто подперли досками, которые при взрыве должны были разлететься», — отмечает муфтий.
«Эта дырка точно не может быть воронкой от разрыва минометной мины… Это может быть след от чего-то маленького, такого, как ручная граната», — говорит Исмагилов.
«Фото большой воронки и хвостовика мины. Сразу возникает вопрос, почему хвостовик мины лежит рядом с воронкой, а не улетел от взрыва далеко в сторону?».
«Фото машины в какой-то грязи, без одного стекла… Нет дырок от осколков, и даже стекла остались целы», — продолжает анализировать Исмагилов.
«Все факты свидетельствуют о том, что оккупанты в праздник Рамадан-Байрам сделали провокационный обстрел мечети… Именно оккупанты сорвали праздничную молитву мусульманам Донецка, а потом из этой провокации раздули информационный повод, чтобы обвинить украинскую сторону в преступлении против мусульман и настроить мусульман с оккупированных территорий, мусульман России, а также верующих из мусульманских стран против Украины. Ведь ненависть, если ее постоянно не подпитывать, со временем угасает», — подытожил Исмагилов.
Напомним, 4 июня в 7.40 была обстреляна северо-западная окраина оккупированного Донецка. Была повреждена мечеть Ахать Джами, где мусульмане как раз собрались на намаз по случаю праздника Рамадан-Байрам. В Донецке заявили, что якобы по мечети стреляли из миномета калибра 82 мм.
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