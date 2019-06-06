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"Не стреляют только те, кого поставили к стенке", — Вятрович о предложении Кучмы
После заседания в Минске Трехсторонней контактной группы представитель Украины на переговорах президент (1994−2005 гг.) Леонид Кучма сообщил, что во время переговоров стороны договорились зафиксировать в документах механизм внедрения «режима тишины», во время которого стороны «не стреляют в ответ».
Это заявление вызвало резонанс в обществе. Так, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович напомнив, что 6 июня исполнилось 75 лет со дня высадки морского десанта в Нормандии, заявил: «Победители стреляли не только в ответ». И добавил: «Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после обнародования итогов переговоров в Минске, на которых, в частности, обсуждали одностороннее снятие экономической блокады с ОРДЛО, пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал директивы украинской делегации.
А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил недоумение по поводу заявления о «запрете ответного огня» и сказал, что «минский формат» получил странное направление.
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