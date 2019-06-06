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"Минский формат получил странное направление": Туке не понравились инициативы Украины по Донбассу
Никаких оснований для отмены решения СНБО о введении экономической блокады временно оккупированных территорий Донбасса, о чем собираются говорить в Минске на следующем заседании Трехсторонней контактной группы, нет.
Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Он напомнил, что блокада была введена в ответ на захват сепаратистами украинских предприятий на территории ОРДЛО и что она может быть снята при условии полного прекращения огня, освобождения всех заложников и возвращения захваченных компаний.
«Что из этого выполнено? Ничего! Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу. Считаю любые инициативы в этом направлении преждевременными и не взвешенными», — пишет Георгий Тука на своей страничке в социальных сетях.
Также он прокомментировал инициативу Леонида Кучмы, который вновь возглавил украинскую сторону на переговорах в Минске, о запрете «стрелять в ответ»: «При всем уважении к Леониду Даниловичу… Как вы это себе представляете? ДРГ сепаров приближается к нашим позициям под прикрытием минометного огня, а наши защитники, которые ценой собственной жизни дают нам с вами возможность спокойно жить, в ответ должны вопить: «Эй, господа сепары! Вы сюда не ходите! Нам стрелять запрещено! Так?»
Отметив, что кремлевские массмедиа заговорили не только о снятии блокады ОРДЛО в одностороннем порядке, но и выплат «компенсаций за ее введение, он добавил: «Странное направление получил «минский формат».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пятый президент Украины Петр Порошенко, комментируя итоги переговоров в Минске, сказал: «Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский? Мы никогда не возражали против возобновления экономических связей, но в четком соответствии национальным интересам Украины, при условии выполнения упомянутого решения СНБО»,
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