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"Этот приказ выполнять не будут": Ярош обратился к Зеленскому по поводу "запрета ответного огня"
Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош, в ответ на инициативы, которые обсуждались в Минске, в частности, о запрете открывать ответный огонь во время «режима тишины», призвал президента Украины и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы.
«Услышал о каких-то инициативах или нынешнего президента Зеленского, или прежнего — Кучмы — о „запрете вести ответный огонь“ на линии фронта. Они, конечно, люди гражданские, и не знают, что жизнь военнослужащих четко регламентирована Конституцией и Уставами Вооруженных Сил Украины. А там, в этих законах, есть некоторые пункты, обязывающие людей с оружием защищать свою Родину всеми доступными методами и средствами, открывать огонь и не выполнять преступные приказы», — пишет Дмитрий Ярош на своей страничке в социальных сетях.
В связи с заявлениями, вызвавшими резонанс в обществе, командующий УДА обратился к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому с просьбой не поступать необдуманно и не отдавать незаконные приказы, которые все равно выполняться не будут.
«Украинцы с оружием свою Родину не сдадут и не предадут. И еще. С праздником Вознесения Господня всех верующих в Христа. „С Богом мы покажем силу и он уничтожит угнетателей наших“. Библия», — добавил Дмитрий Ярош.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», директор Украинского института национальной памяти Владимир Вяторович, комментируя заявления о «запрете ответного огня» сказал, что в ответ не стреляют лишь те, кого поставили к стенке.
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