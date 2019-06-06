Известного российского актера спасают в реанимации

Шоу-бизнес

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный в тяжелом состоянии госпитализирован. Сейчас 69-летний артист находится в реанимации одной из московских клиник.

Как сообщает Telegram-канал Mash, «скорую помощь» актеру вызвали утром 6 июня — у артиста резко упало давление, Панкратов-Черный потерял сознание. После осмотра врачи настояли на госпитализации.

Актеру стало плохо на съемочной площадке — во время работы над очередным эпизодом сериала «ИП Пирогова». В фильме Панкратов-Черный играет одну из главных ролей.

Напомним, в последнее время актер неоднократно попадал в скандалы после употребления алкоголя. Так, в апреле Панкратова-Черного ссадили с самолета из-за неадекватного поведения.

В Украине Панкратов-Черный внесен в список «Миротворца» из-за поездок в оккупированный Крым.

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