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Известного российского актера спасают в реанимации
Известный российский актер Александр Панкратов-Черный в тяжелом состоянии госпитализирован. Сейчас 69-летний артист находится в реанимации одной из московских клиник.
Как сообщает Telegram-канал Mash, «скорую помощь» актеру вызвали утром 6 июня — у артиста резко упало давление, Панкратов-Черный потерял сознание. После осмотра врачи настояли на госпитализации.
Актеру стало плохо на съемочной площадке — во время работы над очередным эпизодом сериала «ИП Пирогова». В фильме Панкратов-Черный играет одну из главных ролей.
Напомним, в последнее время актер неоднократно попадал в скандалы после употребления алкоголя. Так, в апреле Панкратова-Черного ссадили с самолета из-за неадекватного поведения.
В Украине Панкратов-Черный внесен в список «Миротворца» из-за поездок в оккупированный Крым.
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