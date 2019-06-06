Решение проблемы КП "Вода Донбасса" должен инициировать Минрегионстрой, — Ольга Бабий

Общество

31 мая состоялось заседание СНБО, на котором среди прочего анализировались работа предприятия «Вода Донбасса» и угроза отключения этой компании от электроэнергии за долги. По итогам заседания никаких решений не опубликовали. Никакого прогресса в решении проблемы нет и со стороны Министерства регионального развития, хотя на уровне Кабмина вопрос курирует руководитель ведомства Геннадий Зубко. Об этом сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

«Мы проблему заговариваем встречами, совещаниями, круглыми столами, но ни у кого нет воли вынести это в публичную плоскость на Кабмине и дать распоряжение или принять решение на СНБО», — заявила Ольга Бабий, комментируя отключение от электроэнергии по заявке ГП «Укнринтерэнерго» КП «Компания «Вода Донбасса», из-за чего около 100 000 жителей Донбасса уже неделю находятся без воды.

По словам Бабий, ситуация критическая, уже в два города подают воду с помощью дизель-генератора — там нет электроэнергии, и мэры приняли такое решение: «Это малые города. Но такого нельзя сделать в Мариуполе в жару 30 градусов. Кто-то должен просто взять на себя ответственность».

Ольга Бабий подчеркнула, что для урегулирования ситуации с КП «Вода Донбасса», необходимо внести изменения в закон и определить статус предприятия.

«Инициатором такого распоряжения может выступать и Минрегионстрой, и Министерство оккупированных территорий. Просто этот документ необходимо принять, а министр финансов обязан не игнорировать проблему, а принять ее как данность. Когда стоит вопрос о жизни и безопасности людей, не должен возникать вопрос о деньгах. Нам надо спасать сейчас государственные, коммунальные компании, принимать ответственные управленческие решения. В первую очередь, Кабмин должен принять распоряжение, а потом парламент проголосовать за два законопроекта», — считает Бабий.

Ранее сообщалось, что 3 апреля вице-премьер-министр Украины и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко поручил Минэкономразвития предоставить государственную помощь (финансирование) КП «Вода Донбасса», которое накопило долги по оплате за использованную электроэнергию.

Напомним, «Вода Донбасса» 23 мая была частично отключена от электроснабжения из-за долгов перед поставщиком ГП «Укринтерэнерго». По состоянию на 25 мая почти 35 тысяч человек в 16 населенных пунктах остались без водоснабжения. 27 мая воду отключили еще в шести населенных пунктах.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter