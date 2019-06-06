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Луценко назвал статью УК для тех, кто хочет снять экономическую блокаду с Донбасса
Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал предложение экс-президента Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, которое может быть рассмотрено в Минске 19 июня.
На своей странице в Facebook Луценко отметил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях возможна только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это происходило до известного решения СНБО о введении запрета на грузоперевозки через линию разграничения на Донбассе.
В противном случае, отмечает генпрокурор, торговля с непризнанными «республиками», где террористы «национализировали» украинскую государственную и частную собственность, будет криминалом, что подпадает под статью 258−5 УК о финансировании терроризма.
«Идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», — отмечает Луценко.
Напомним, блокада оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей началась по инициативе ветеранов добровольческих батальонов в конце 2016 года. Перед этим они потребовали от боевиков освободить украинских военных, которые содержатся в плену. В противном случае пообещали прекратить пропускать грузы на оккупированные территории. В марте 2017 года СНБО принял решение о введении запрета на грузоперевозки через линию разграничения на Донбассе.
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