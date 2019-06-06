Рада провалила увольнение Климкина и Полторака

Политика

Верховная Рада не смогла уволить министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака. За эти кадровые решения не нашлось голосов.

Предложение удовлетворить прошение об отставке Климкина поддержал 141 депутат. За то, чтобы уволить Полторака, нашлось еще меньше голосов — 67. Таким образом, главы МИД и Минобороны остаются на своих должностях до формирования нового правительства.

Аналогично было провалено голосование за увольнение главы СБУ Василия Грицака. «За» высказались 78 депутатов.

В ходе обсуждения депутаты указывали, что хотели бы сначала увидеть кандидатуры тех, кто придет на смену уволенным министрам, чтобы не оставлять министерства «обезглавленными».

Напомним, 30 мая Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и министра обороны Степана Полторака, а также главы СБУ Василия Грицака.

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