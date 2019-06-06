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Пришло время услышать конкретику: Порошенко снова потребовал от Зеленского ясности
Пятый президент Украины Петр Порошенко, который давал напутствие своему молодому преемнику перед поездкой в Брюссель, считает, что уже настало время услышать от президента Зеленского как он собирается прекращать войну на Донбассе, более конкретные шаги по выполнению дорожной карты, по которой Украина восстановит контроль над границей с Россией.
Порошенко напомнил, что «мир будет защищать нас настолько, насколько мы готовы защищать себя». И для того, чтобы Украина вернулась на оккупированный Донбасс, нужно чтобы Россия забрала оттуда свои войска, наемников и оружие.
Он положительно отозвался о возобновление Минских переговоров и первые контакты с Берлином и Парижем во время недавнего зарубежного визита Зеленского.
Порошенко призвал нового главу государства действовать более решительно и не допускать, чтобы судьба Украины решалась без участия нашей страны.
«Годы российской агрессии научили нас важному — мир наступит только тогда, когда Россия перестанет стрелять. Для этого и был основан нормандский формат, и очень жаль, что пятую годовщину мы встречаем без встречи на высшем уровне. Надо действовать более решительно и настойчиво. Ничего об Украине без Украины!» — призвал политик.
Как сообщали «ФАКТЫ», пятого президента Петра Порошенко обеспокоили итоги заседания Трехсторонней контактной группы в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по ОРДЛО.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...