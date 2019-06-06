Рада утвердила наказание за осквернение памяти бойцов АТО

Украина

После принятия закона о предоставлении украинского гражданства иностранцам, защищавшим территориальную целостность Украины, Верховная Рада утвердила документ об уголовной ответственности за повреждение памятников защитникам Украины.

В документе подчеркивается, что уголовная ответственность вводится за надругательство или разрушение памятников, установленных в память о людях, воевавших в АТО, обеспечивавших национальную безопасность страны, дававшим отпор российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, участвовавших в Революции достоинства и в память о борцах на независимость Украины в XX веке.

А народный депутат Украины, глава комитета по делам ветеранов и людей с инвалидностью Александр Третьяков отметил, что наказание вандалам — от 3 до 5 лет лишения свободы. Также, по его словам, документ предусматривает серьезные штрафы за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих, а также незаконное ношение государственных наград, их покупку и продажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО» и «порезвились» на месте, где чтят память Героев Небесной Сотни.

А в Киеве был облит краской памятник воинам АТО, установленный на Борщаговке.

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