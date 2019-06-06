- 14:41 "Не ставьте ваш авторитет под сомнение": укринская интеллигенция обратилась к патриарху Филарету
- 14:23 Где смотреть онлайн Украина — Сербия: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020
- 14:22 Украина – Колумбия: онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата мира
- 14:12 Рада утвердила наказание за осквернение памяти бойцов АТО
- 14:10 Похожи внешне и по характеру: Катя Осадчая показала отца
- 14:06 На трассе Харьков — Симферополь неуправляемый автомобиль вылетел на остановку: есть жертвы
- 14:06 В Одессе — пожар в здании патрульной полиции: сотрудников эвакуировали
- 14:03 СБУ нашла "крота" ФСБ, готовившего убийство сотрудников украинской спецслужбы
- 13:50 Усик отказался от еще одного чемпионского пояса
- 13:47 На город в США обрушилась мощная пыльная буря: впечатляющее видео
- 13:47 Рада провалила увольнение Климкина и Полторака
- 13:44 В Украине снова взбунтовались зэки: что произошло в Пятихатках
Рада утвердила наказание за осквернение памяти бойцов АТО
После принятия закона о предоставлении украинского гражданства иностранцам, защищавшим территориальную целостность Украины, Верховная Рада утвердила документ об уголовной ответственности за повреждение памятников защитникам Украины.
В документе подчеркивается, что уголовная ответственность вводится за надругательство или разрушение памятников, установленных в память о людях, воевавших в АТО, обеспечивавших национальную безопасность страны, дававшим отпор российской агрессии в Донецкой и Луганской областях, участвовавших в Революции достоинства и в память о борцах на независимость Украины в XX веке.
А народный депутат Украины, глава комитета по делам ветеранов и людей с инвалидностью Александр Третьяков отметил, что наказание вандалам — от 3 до 5 лет лишения свободы. Также, по его словам, документ предусматривает серьезные штрафы за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих, а также незаконное ношение государственных наград, их покупку и продажу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Сосновка (Львовская область) неизвестные любители «русского мира» расписали антиукраинскими надписями дверь в офисе местной общественной организации «Ветераны АТО» и «порезвились» на месте, где чтят память Героев Небесной Сотни.
А в Киеве был облит краской памятник воинам АТО, установленный на Борщаговке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...