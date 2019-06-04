Общество

Сделал вдох – пора жениться: в больнице им. Мечникова рассказал трогательную историю о спасенном бойце ВСУ

В Днепровской больнице им. Мечникова, где две недели назад прооперировали тяжелораненого на Донбассе 24-летнего Александра Беспалова из Николаева, которому пуля пробила глаз и прошла сквозь мозг, готовятся к свадьбе. Об этом в Facebook сообщил главврач клиники Сергей Рыженко.

По его словам, боец одиннадцать дней был в коме. Операция, которую провел опытный нейрохирург Андрей Сирко, прошла успешно. Александр уже дышит, шевелит губами, выполняет простые движения. Его невеста Аня от радости сразу же сказала, что берет его в мужья.

«Сегодня утром сняли аппарат ИВЛ. Задышал. Выполняет команды. Шевелит губами. Первое, что ему сказала невеста Аня — пора жениться. Она носит в себе их сына 5-й месяц, хочет, чтобы назвали Алексеем», — пишет доктор.

Свидетелями молодая пара просит быть спасителей — врачей больницы им. Мечникова.

Как отмечает Сергей Рыженко, завтра прямо в реанимации политравмы молодых распишут.

Ранее главврач знаменитой клиники Сергей Рыженко рассказал об уникальной операции, которую провели 48-летненому бойцу ВСУ Роману. Пуля попала воину в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске.

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