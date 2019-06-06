Происшествия

Смертельное ДТП под Черниговом: фура сбила двух человек на обочине

В Черниговской области произошло смертельное ДТП — водитель фуры сбил на смерть двух других водителей, которые ремонтировали грузовик на обочине дороги. На днях в Киеве произошло ДТП, в котором автомобиль такси столкнулся с грузовым трактором.

Как сообщает Телеграмм-канал «Чернигов оперативный», сегодняшняя авария случилась около 12:30 на трассе Киев-Чернигов в селе Лемеши Козелецкого района. Информацию UA Чернигов подтвердил пресс-офицер патрульной полиции области Виталий Копистко.

Погибшие — водители двух грузовиков, ехали в сторону Киева. Оба — с Козельца. Они остановились в селе Лемеши на обочине, чтобы отремонтировать одну из машин. В это время в них въехала фура, которая двигалась в том же направлении. По предварительной информации, водитель уснул за рулем. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 4 июня, в Харькове на проспекте Тракторостроителей в ДТП с участием маршрутного такси пострадали 15 человек. Ранее в ДТП под Одессой погибли четыре человека.

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