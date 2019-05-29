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Задержанная за пикет против Зеленского активистка обвинила главу Нацполиции в клевете
16-летняя жительница Ровно Даша Коцаруба (Коц), которую задерживала полиция за пикет с требованием импичмента президента Украины Владимира Зеленского, уличила во лжи главу Нацполиции Украины Сергея Князева, заявившего, что девушка уже имела привод в суд за подобное правонарушение.
«Князев заявил, что я — рецидивистка-нарушительница. Ибо, якобы, „аналогичный“ случай произошел во время выборов. Но! Я не нарушала законодательство во время раздачи листовок и расклейки наклеек. И в Ровенском городском суде это подтвердили! Вот доказательство — дело закрыто. А к господину Князеву есть вопрос, поскольку такая клевета не должна быть нормой», — написала девушка на своей страничке в социальных сетях, опубликовав фотографию решения суда в Ровно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети началась травля Даши Коцарубы за ее позицию и призыв к импичменту Зеленского.
Также девушка уличила во лжи и самого Владимира Зеленского, который сообщил, что пикетчицу полиция не задерживала.
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