Мир

Михаил Горбачев попал в больницу: что известно о его состоянии

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев из-за накопившихся проблем со здоровьем попал в больницу. Информацию об этом он подтвердил российским журналистам 6 июня, отметив, что это не мешает ему работать над новой книгой.

«Я сейчас в больнице. Это затянувшееся, уже накопившееся разрядилось, и мне довольно тяжело. Но говорить, что я увидел „свет в конце тоннеля“, рано. Еще не видно его», — подчеркнул политик.

При этом Горбачев не стал рассказывать о своем диагнозе и прогнозах врачей. Известно лишь, что он находится в одной из больниц Москвы под наблюдением лучших специалистов. В непростой период бывшему президенту помогают его родственники и друзья.

Пока неизвестно, сколько еще времени политик проведет в больнице.

Как пишет «Стархит», за последние шесть лет Горбачев несколько раз оказывался на больничной койке. В 2013-м он был госпитализирован в немецкую клинику. Спустя всего год политик попал уже в московское лечебное учреждение. Западные журналисты сообщали, что бывший президент СССР много лет борется с сахарным диабетом, поэтому столь часто обращается к врачам.

Однако представители Горбачева не подтверждали эту информацию.

Напомним, еще в апреле появились тревожные новости о госпитализации 88-летнего Михаила Горбачева. Тогда бывший президент СССР Михаил Горбачев не смог приехать на премьеру документального фильма о себе, потому что находился в больнице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что автограф Михаила Горбачева с надписью «Простите» продали на аукционе за 183 тысячи долларов.

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